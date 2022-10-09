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    11:09, 09 Октябр 2022 | GMT +6

    Европа Иттифоқи кенгаши раҳбари Қозоғистонга ташриф буюради

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    ASTANA. Kazinform – Европа Иттифоқи кенгаши раҳбари Шарль Мишель Қозоғистонга ташриф буюради, дея хабар беради Kazinform.

    Ш.Мишель ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан 26-27 октябр кунлари Астанага келишини ўзининг Twitter саҳифасида ёзди. Кейинроқ у сафарини Ўзбекистонда давом эттиради.

    «ЕИ Марказий Осиё билан яқин алоқалар ўрнатишга тайёр ва минтақавий ҳамкорликни қўллаб-қувватлайди», - деб ёзади Шарль Мишель.


    Теглар:
    Европа Дунё Ташқи сиёсат
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