11:09, 09 Октябр 2022 | GMT +6
Европа Иттифоқи кенгаши раҳбари Қозоғистонга ташриф буюради
ASTANA. Kazinform – Европа Иттифоқи кенгаши раҳбари Шарль Мишель Қозоғистонга ташриф буюради, дея хабар беради Kazinform.
Ш.Мишель ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан 26-27 октябр кунлари Астанага келишини ўзининг Twitter саҳифасида ёзди. Кейинроқ у сафарини Ўзбекистонда давом эттиради.
«ЕИ Марказий Осиё билан яқин алоқалар ўрнатишга тайёр ва минтақавий ҳамкорликни қўллаб-қувватлайди», - деб ёзади Шарль Мишель.