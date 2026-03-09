11:47, 09 Март 2026 | GMT +5
Эвакуация бошланганидан бери Яқин Шарқдан 7300 киши қайтарилди - ҚР ТИВ
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ваколатли давлат органлари билан биргаликда Яқин Шарқдан фуқароларни қайтариш бўйича ишларни давом эттирмоқда.
Эвакуация бошланганидан бери резидент ва норезидент авиакомпаниялар кўмагида 7300 нафардан ортиқ қозоғистонлик мамлакатга қайтарилди.
Ҳаво қатновларидан ташқари, фуқароларни эвакуация қилиш Озарбайжон, Арманистон ва Туркманистоннинг қуруқликдаги давлат чегаралари орқали ҳам амалга оширилмоқда.
Қозоғистоннинг минтақадаги дипломатик ваколатхоналари жойларда ҳаракатларни мувофиқлаштиришда давом этмоқда ва ватандошлар билан доимий алоқада.
Эслатиб ўтамиз, Яқин Шарқдан 12 та рейс билан 3300 дан ортиқ қозоғистонликлар қайтиб келишди.