Яқин Шарқдан 12 та рейс билан 3300 дан ортиқ қозоғистонликлар қайтиб келишди – ТИВ
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ваколатли давлат органлари билан биргаликда, Яқин Шарқдан фуқароларимизни қайтариш бўйича ишларни амалга оширмоқда.
Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, эвакуация бошланганидан бери резидент ва резидент бўлмаган авиакомпанияларнинг жами 12 та рейси 3300 дан ортиқ қозоғистонликларни мамлакатга қайтарди.
Рейслардан ташқари, фуқароларни эвакуация қилиш қуруқлик йўналишлари орқали ҳам амалга оширилмоқда.
Эрондаги дипломатлар 6 март куни “Заркух” компаниясида ишлайдиган 7 нафар қозоғистонлик фуқарони Эрон-Арманистон чегарасига олиб боришни режалаштирмоқдалар. Аввалроқ, Теҳрон ва Еревандаги дипломатлар Эронда қолган “Заркух” компаниясининг 34 нафар ходимининг кетишини ташкил қилишган ва улар Эрон-Арманистон чегарасини автобусда кесиб ўтишган. Бугунги кунга қадар Эрондан жами 52 нафар қозоғистонлик мамлакатга қайтарилган.
“Қозоғистоннинг минтақадаги дипломатик ваколатхоналари эвакуация тўлиқ якунланмагунча жойларда мувофиқлаштиришни давом эттиради ва можаро зонасидаги ватандошларимиз билан доимий алоқада бўлади”, - деди Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.