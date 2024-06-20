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    20:21, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    EURO 2024: Сербия ва Словения дуранг натижа билан плей-оффга чиқиш имкониятларини сақлаб қолишди

    ЕВРО-2024: Сербия и Словения сыграв вничью сохранили шансы на плей-офф
    Фото: UK-football

    Сербия ва Словения терма жамоалари ғолибни аниқламагани учун Германияда бўлиб ўтадиган EURO 2024 плей-офф босқичига чиқиш имкониятини сақлаб қолишда давом этмоқда, деб хабар беради Каzinform.

    Словения ўйин олдидан фаворитга ўхшамади, бироқ улар ажойиб ҳужумдан сўнг олдинга чиқиб, вазиятни назорат қилишда давом этишди. Учрашувнинг сўнгги сонияларида сербиялик футболчилар оммавий ҳужумлардан сўнг ҳисобни тенглаштиришди ва мағлубиятдан қутулиб қолишди.

    “С” гуруҳидаги натижа Англия – Дания учрашувидан сўнг аниқланади.

    Иккинчи тур олдидан Англияда уч очко бор, Словенияда икки ўйиндан кейин икки очко бор. Сербия ва Данияда биттадан бор, аммо данияликлар муваффақият қозонса, пешқадамлик қилиш имкониятига эга.

    Қўшимча қилиб ўтамиз, Қозоғистоннинг Qazaqstan ва Qazsport телеканаллари Европа чемпионатини жонли эфирда намойиш этмоқда. Ўйин бошланиш вақти Астана вақти билан 18:00, 21:00 ва 00:00.

    Теглар:
    Футбол Европа чемпионати EURO 2024
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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