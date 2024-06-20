EURO 2024: Сербия ва Словения дуранг натижа билан плей-оффга чиқиш имкониятларини сақлаб қолишди
Сербия ва Словения терма жамоалари ғолибни аниқламагани учун Германияда бўлиб ўтадиган EURO 2024 плей-офф босқичига чиқиш имкониятини сақлаб қолишда давом этмоқда, деб хабар беради Каzinform.
Словения ўйин олдидан фаворитга ўхшамади, бироқ улар ажойиб ҳужумдан сўнг олдинга чиқиб, вазиятни назорат қилишда давом этишди. Учрашувнинг сўнгги сонияларида сербиялик футболчилар оммавий ҳужумлардан сўнг ҳисобни тенглаштиришди ва мағлубиятдан қутулиб қолишди.
“С” гуруҳидаги натижа Англия – Дания учрашувидан сўнг аниқланади.
Иккинчи тур олдидан Англияда уч очко бор, Словенияда икки ўйиндан кейин икки очко бор. Сербия ва Данияда биттадан бор, аммо данияликлар муваффақият қозонса, пешқадамлик қилиш имкониятига эга.
Қўшимча қилиб ўтамиз, Қозоғистоннинг Qazaqstan ва Qazsport телеканаллари Европа чемпионатини жонли эфирда намойиш этмоқда. Ўйин бошланиш вақти Астана вақти билан 18:00, 21:00 ва 00:00.