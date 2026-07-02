ЕТТБ Қозоғистонда дата-марказлар тармоғини ривожлантиришга инвестиция киритишни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform – Европа тикланиш ва тараққиёт банки (ЕТТБ) Қозоғистонда дата-марказлар тармоғини ривожлантиришга инвестиция киритиш имкониятини ўрганмоқда. Бу ҳақда ЕТТБ президенти Одиль Рено-Бассо Хорижий инвесторлар кенгаши йиғилишида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Одиль Рено-Бассонинг сўзларига кўра, Қозоғистон билан ҳамкорликнинг энг истиқболли йўналишларидан бири рақамли инфратузилмани ривожлантириш ва маълумотлар суверенитетини таъминлашдир.
"Қозоғистон буни ҳақли равишда ўзининг рақамли стратегиясининг марказий элементига айлантирди. ЕТТБ ушбу мақсадни қўллаб-қувватлаш учун молиялаштириш, техник ёрдам ва сиёсат мулоқотини бирлаштиради. Банк замонавий маълумотлар марказларига ва трансчегаравий рақамли инфратузилмани ривожлантиришга сармоя киритади, шунингдек, ҳукуматларга хусусий капитални жалб этишга қодир бўлган тартибга солиш ва инвестиция тизимини ишлаб чиқишда ёрдам беради", - деди банк раҳбари.
ЕТТБ ҳозирда Қозоғистон ва Марказий Осиёда дата-марказларини ривожлантириш учун мавжуд тўсиқлар ва имкониятларни аниқлаш учун тадқиқот ўтказмоқда.
"Натижалар Банкнинг ушбу соҳадаги кейинги инвестиция ва сиёсат стратегияси учун асос бўлади", - деб қўшимча қилди Одиль Рено-Бассо.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ЕТТБ Қозоғистонга инвестицияларини 1,3 миллиард еврогача оширишни режалаштираётгани ҳақида хабар берилган эди.