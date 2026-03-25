Эронга қарши операция: Ҳозиргача қанча америкалик ҳарбий хизматчи жароҳат олди
ASTANА. Кazinform — АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши операцияси пайтида 290 га яқин америкалик ҳарбий хизматчи жароҳат олган, деб хабар беради ТАСС.
АҚШ Марказий қўмондонлиги вакилининг сўзларига кўра, можаро пайтида жароҳат олган 290 аскардан 255 нафари хизматга қайтган, 10 нафар америкалик ҳарбий эса оғир жароҳат олган. Аввалроқ, жангларда 200 киши жароҳат олгани ва 13 нафари ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган эди.
Шу ҳафта бошида Эрон Қуролли Кучларининг Хотам ал-Анбия Марказий қўмондонлиги вакили Иброҳим Зулфиқорий АҚШ ҳарбийлари Эронга қарши тажовуз пайтида ҳалок бўлганлар ва яраланганларнинг аниқ сонини яшираётганини айтди.
28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эронга қарши ҳарбий операция бошлади. Эроннинг Теҳрон каби йирик шаҳарлари зарбага учради. Оқ уй ҳужумни Теҳрондан ракета ва ядровий таҳдидларни келтириб оқлади.