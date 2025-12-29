Эронда туғилиш даражаси йил сайин пасайиб бормоқда
ASTANА. Кazinform — "Оила ва ёшларни ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонунга қарамай, Эронда туғилиш даражаси пасайиб бормоқда, деб хабар берди Аnadolu.
"Шарқ" газетаси томонидан Аҳоли ва фуқаролик ишлари бошқармаси ва Эрон статистика маркази маълумотлари асосида тайёрланган ҳисоботга кўра, 2021 йилда Эронда 1 миллион 114 минг туғилиш қайд этилган бўлса, ўтган йили бу кўрсаткич 12 фоизга камайиб, 979 минг 928 тани ташкил этган.
Бу йил туғилиш даражаси ўтган йилга нисбатан яна 7 фоизга камайиб, 911 мингга етиши кутилмоқда.
Эрон Миллий аҳолини ҳимоя қилиш бошқармаси бош котиби Марзиеҳ Воҳид Дестджерди "Шарқ" газетасига берган интервьюсида туғилиш даражасининг пасайиши ҳақида фикр билдирди.
У мамлакатдаги ёшлар ҳаётда дуч келадиган қийинчиликлар ва муваффақиятсизликлар туфайли фарзанд кўришга эҳтиёткорона муносабатда бўлишларини таъкидлади ва "Оила ва ёшларни ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонунга қарамай, туғилиш даражаси пасайишда давом этаётганини ва фарзанд кўриш ота-оналар учун қийин қарорга айланиб бораётганини айтди.
Эрон ички ишлар вазири Эскандер Мўминий ҳам Эрон аҳолиси 75 йил ичида 40 миллион кишига камайиши мумкинлигини айтди.
Шуни таъкидлаш жоизки, туғилиш даражасини ошириш мақсадида қабул қилинган "Оила ва ёшларни ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонун Эрон парламенти томонидан 2021 йил 16 октябрда маъқулланган ва Конституцияни ҳимоя қилиш кенгаши томонидан тасдиқлангандан сўнг 2021 йил 15 ноябрда кучга кирган.
Эроннинг демографик сиёсати
1990 ва 2010 йиллар оралиғида Эрон аҳолисининг ўсиш суръатини пасайтириш мақсадида демографик ўсишни назорат қилиш сиёсатини олиб борди.
Бироқ, 2012 йилда Эроннинг руҳий етакчиси Али Хоманаийнинг кўрсатмаси билан расмийлар бу сиёсатдан воз кечишди ва мамлакат аҳолисини 150–200 миллион кишига етказишга қаратилган чоралар кўришди.
Эслатиб ўтамиз, Швейцарияда аҳоли сонини чеклаш таклифи қизғин муҳокама қилинмоқда.