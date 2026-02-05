OZ
    Эрон ва АҚШ музокаралари Ўмон пойтахтида ўтказилади

    АSTANА. Kazinform – Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Арагчи Х ижтимоий тармоғида АҚШ билан ядровий дастур бўйича музокаралар «жума куни Маскатда соат 10:00 [Гринвич вақти билан 06:00] да» бошланиши ҳақида ёзди, деб хабар беради BBC.

    АҚШ ва Эрон
    Коллаж: unsplash, pixabay

    Эрон вазирининг чоршанба куни кечқурун эълон қилган ёзувидан аввал Axios веб-сайтида музокаралар ўтказиладиган жой бўйича келишмовчиликлар туфайли музокаралар тўхтатилиши ҳақида хабар берилган эди. Бунгача музокаралар Истанбулда ўтказилиши маълум қилинган эди.

    Шунга қарамай, кейинчалик Axios Яқин Шарқнинг бир неча етакчиси аралашувидан сўнг музокаралар Маскатда ўтказилишини хабар қилди. Музокараларда АҚШ номидан махсус элчи Стив Уиткофф иштирок этиши режалаштирилган. У аввал ҳам бошқа бир қатор можароларни ҳал қилишда иштирок этгани маълум.

    Эслатиб ўтамиз, Туркия ва Эрон чегарасида буфер ҳудуд ташкил этилиши мумкин.

