Миграция инқирози: Туркия ва Эрон чегарасида буфер ҳудуд ташкил этилиши мумкин
АSTANА. Kazinform — Эрондаги миграциянинг кенг кўламли тўлқинидан хавотирланган Туркия ҳукумати шарқий чегарасида буфер ҳудуд ташкил этиши мумкин, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Mynet.com нашрининг ёзишича, Туркия АҚШнинг Эронга эҳтимолий ҳарбий аралашуви ҳолатида комплекс чоралар тайёрламоқда, Анқаранинг тахминича, бу катта миграция тўлқинини келтириб чиқариши мумкин. Мамлакатнинг Ташқи ишлар вазирлиги ҳар қандай сценарийга тайёр эканини ва ҳозирда "А, В ва С режалари" мавжудлигини маълум қилди.
Хабар қилинишича, Туркия ТИВ вакиллари Буюк миллий мажлиснинг Халқаро ишлар бўйича комиссияси (Туркия Республикаси Парламенти) аъзоларини Яқин Шарқда, айниқса Эрон ва Суриядаги ҳозирги ҳолат ҳақида хабардор қилди. Учрашув давомида Туркиянинг минтақадаги мамлакатлар ишларига ташқи аралашувни қўллаб-қувватламаслиги ва барқарорликни сақлашни қўллаб-қувватлаши таъкидланди.
Туркия матбуоти маълумотларига кўра, вазирлик Эронга қарши эҳтимолий операция қочқинларнинг оммавий оқимига олиб келиши мумкин деб ҳисоблайди. Шу муносабат билан Анқара уларнинг Туркия ҳудудига ўтишига йўл қўймаслик учун чегаранинг Эрон томонида буфер ҳудуд ташкил этиш ғоясини кўриб чиқмоқда.
Туркия дипломатлари, шунингдек, Эрон ичидаги вазият ҳақида айрим маълумотларни келтирдилар. Уларга кўра, яқинда бўлиб ўтган норозиликлар давомида 4 мингдан ортиқ киши ҳалок бўлган ва тахминан 20 минг киши яраланган. Бу рақамлар Туркиянинг вазиятнинг янада кескинлашиши ва унинг бутун минтақа учун оқибатлари ҳақидаги хавотирини оширмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Трамп Эрон расмийлари билан учрашувларни бекор қилди.