Эрон уч кунлик мотам эълон қилди
ASTANА. Кazinform — Инсон ҳуқуқлари фаолларининг маълумотларига кўра, Эронда ҳукуматга қарши норозилик намойишларида ҳалок бўлганлар сони 500 дан ошди, деб хабар беради Sky News. Мамлакатда уч кунлик мотам эълон қилинди.
Эрон президенти Масъуд Пезешкиён мотам тадбирларига қўшилишини эълон қилди ва фуқароларни 12 январь куни миллий юришда иштирок этишга чақирди.
Ўлганлар орасида 490 нафар намойишчи ва Эрон хавфсизлик кучларининг 48 нафар ходими бор. Human Rights Activists News Agency (HRANA) маълумотларига кўра, мамлакатда тахминан 10 000 киши ҳибсга олинган. Эрон расмийлари ҳали қурбонлар сони бўйича расмий маълумотларни эълон қилмаган.
Норозилик намойишлари Эроннинг барча вилоятларидаги 186 та шаҳар ва қишлоқларга тарқалди. Зўравонликнинг кучайиши ва қурбонлар сонининг ортиб бориши сабабли, Эрон ҳукумати миллий норозилик намойишларида ҳалок бўлганларни хотирлаш учун уч кунлик миллий мотам эълон қилди.
Шу билан бирга, Эрондаги вазиятнинг кескинлашиши муносабати билан халқаро ўйинчиларнинг аралашуви бўйича мумкин бўлган чоралар ҳам муҳокама қилинмоқда. АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ва Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху АҚШнинг норозилик намойишларига жавобан кўриши мумкин бўлган чораларни муҳокама қилиш учун учрашув ўтказдилар.
Эслатиб ўтамиз, АҚШда жойлашган Human Rights Activists News Agency (HRANA) Эрондаги норозилик намойишлари пайтида ҳалок бўлганлар сони 544 кишига етганини хабар қилди.
Шунингдек, норозиликлар пайтида Эрон расмийлари фуқароларга ойига 7 доллар ваъда қилишди.