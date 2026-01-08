Норозиликлар пайтида Эрон расмийлари фуқароларга ойига 7 доллар ваъда қилишди
ASTANA. Kazinform — Ўн кундан ортиқ давом этаётган оммавий норозилик намойишлари пайтида Эрон расмийлари аҳолига ойлик нақд пул тўловларини жорий этиш ниятини эълон қилишди, деб хабар беради Кazinform агентлиги BILD нашрига таяниб.
Ҳукумат вакили Фотима Моҳажеранининг сўзларига кўра, фуқароларга ойига 7 доллар тўлаш режалаштирилган.
Ҳукумат бу чора "уй хўжаликларининг харид қобилиятини сақлаб қолиш, инфляцияни чеклаш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш"га қаратилганлигини тушунтирди.
Бироқ, бу ташаббус жамиятда шубҳа уйғотди, чунки иқтисодчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Эронда бир киши учун минимал ойлик харажатлар 200 доллардан ошади. Мамлакатда инфляция жуда юқорилигича қолмоқда: миллий валюта АҚШ долларига тахминан 1,47 миллион риалга етди.
Айни пайтда, мамлакат бўйлаб норозилик намойишлари давом этмоқда ва тобора кўпроқ шаҳарларга тарқалди. Намойишчилар сиёсий ўзгаришларни талаб қилмоқдалар ва ижтимоий-иқтисодий вазият, нархларнинг ошиши ва турмуш даражасининг пасайишидан норозилик билдирмоқдалар. Эрон президенти Масъуд Пезешкиён иқтисодий инқирознинг кўламини тан олди ва давлатнинг барча тўпланган муаммоларни мустақил равишда ҳал қилиш учун етарли ресурслари йўқлигини таъкидлади.
Хабарларга кўра, хавфсизлик кучлари ўқотар қуроллар ва кўздан ёш оқизувчи газдан фойдаланган.
