Эронда норозилик намойишлари: Президент мулоқотга тайёрлигини айтди
ASTANА. Кazinform – 28 декабрдан бери Эрон пойтахти ва бошқа йирик шаҳарларда мамлакатнинг оғир иқтисодий аҳволи туфайли оммавий норозилик намойишлари бўлиб ўтмоқда.
Euronews хабарига кўра, сўнгги уч йил ичидаги энг йирик норозилик намойишлари душанба куни риалнинг тарихий энг паст даражага кескин пасайиши ва Эрон Марказий банки раҳбари Муҳаммад Ризо Фарсиннинг истеъфога чиқиши фонида бўлиб ўтди.
Норозилик намойишлари Теҳроннинг Гранд-бозори атрофидаги ҳудудларда бўлиб ўтди, у ерда маҳаллий савдогарлар дўконларини оммавий равишда ёпдилар. Улар Исфаҳон, Шероз ва Машҳад каби бошқа йирик шаҳарларда ҳам қўллаб-қувватланди.
Намойишчилар ва полиция ўртасида "кичик" тўқнашувлар бўлиб ўтди, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари оломонни тарқатиш учун кўздан ёш оқизувчи газ ишлатди.
Очиқ бозор курсларини кузатувчи сайтларга кўра, риал душанба куни янги рекорд даражага тушиб, бир доллар учун тахминан 1,4 миллион риалга тушди. Бу Марказий банк курси эмас, балки оддий одамлар фойдаланадиган курс. Эронда бозор курси одатда расмий курсдан юқори бўлади.
Эронликлар молиявий инқирознинг кучайишидан хавотирда. Валюта курсининг кескин пасайиши уй хўжаликларига инфляция босимини кучайтирди, бу эса озиқ-овқат ва кундалик товарлар нархининг ошишига олиб келди.
Давлат статистика марказининг маълумотларига кўра, декабрь ойида инфляция 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 42,2% га кўтарилди. Йилнинг сўнгги ойида озиқ-овқат нархлари 72% га, дори-дармонлар ва тиббий буюмлар нархи эса 12 ой аввалгига нисбатан 50% га ошди.
Аnadolu ахборот агентлигининг хабар беришича, Эрон президенти Масъуд Пезешкиён намойишчилар билан мулоқот ўтказишни буюрди. Ижтимоий тармоқлардаги баёнотида Пезешкиён халқ дуч келаётган иқтисодий муаммолар унинг устувор вазифаси эканлигини таъкидлади.
— Мен Ички ишлар вазирига намойишчилар билан мулоқот асосида музокаралар олиб боришни ва уларнинг оқилона талабларини тинглашни буюрдим. Ҳукумат мавжуд муаммоларни ҳал қилиш учун чоралар кўради, — деб таъкидлади у.
Эрон президенти шунингдек, банк тизимини такомиллаштириш ва аҳолининг харид қобилиятини сақлаб қолиш учун зарур чораларни кўриш ниятини эълон қилди.
