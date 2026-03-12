Эрон терма жамоаси футбол бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этмайди
ASTANА. Кazinform — Жаҳон чемпионати шу ёзда АҚШда бўлиб ўтади. Бироқ, Эрон спорт ва ёшлар вазири Аҳмад Донямали давлат телевидениесига берган интервьюсида мамлакат футболчилари Қўшма Штатларда хавфсиз бўлмаслигини айтди, деб хабар беради Euronews.
Вазирнинг сўзларига кўра, Канада, АҚШ ва Мексика биргаликда мезбонлик қиладиган жаҳон чемпионатида Эрон терма жамоасининг иштироки "имконсиз".
Эрон терма жамоаси бу йил жаҳон чемпионатида иштирок этиши режалаштирилган эди, аммо вазир Аҳмад Донямали футболчиларнинг Қўшма Штатлардаги хавфсизлигини айтиб, футболчилар қатнаша олмаслигини эълон қилди.
— Улар Эронга қарши қилган ёвуз ҳаракатлари — 8-9 ой ичида бизга қарши иккита уруш олиб боришди, минглаб одамларимизни ўлдиришди ва қийноққа солишди — биз жаҳон чемпионатида иштирок эта олмаймиз, — деди Донямали.
Эрон 15 июнь куни Калифорниянинг Инглевуд шаҳрида Янги Зеландия, 21 июнь куни Бельгия ва 26 июнь куни Сиэтлда Мисрга қарши гуруҳ босқичини якунлаши керак эди.
FIFА Эрон терма жамоасига Қўшма Штатларга боришга рухсат берилишини кутмоқда.
Президент Дональд Трамп ўтган ҳафта бу саволга жавоб берди.
— Эрон жамоаси 48 жамоа иштирок этадиган турнирда ўйнайдими ёки йўқми, менга умуман фарқи йўқ, — деди у.
FIFА президенти Жанни Инфантино сешанба куни Трамп билан "турнирга тайёргарликни муҳокама қилиш" учун учрашди ва Эроннинг Қўшма Штатларга боришига рухсат берилишига кафолат олди.
— Учрашув давомида Президент Трамп Эрон жамоаси Қўшма Штатлардаги турнирда албатта иштирок эта олишини яна бир бор таъкидлади, — деди Инфантино.
Эслатиб ўтамиз, Эрон 1300 тинч аҳоли ҳалок бўлиб, минглаб бинолар вайронага айланганини маълум қилди.