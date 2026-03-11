Эрон 1300 тинч аҳоли ҳалок бўлиб, минглаб бинолар вайронага айланганини маълум қилди
ASTANА. Кazinform – АҚШ ва Исроил ҳарбий ҳужумлари натижасида 28 февралдан бери Эронда 1300 дан ортиқ тинч аҳоли ҳалок бўлганини ва 9669 та бино вайрон бўлганини сешанба куни Эроннинг БМТдаги элчиси ва доимий вакили Амир Саид Иравани маълум қилди, деб хабар беради Xinhua ахборот агентлиги.
Унинг сўзларига кўра, вайрон бўлган бинолар орасида 7943 та турар жой биноси, 1617 та савдо ва хизмат кўрсатиш маркази, 32 та тиббиёт ва фармацевтика муассасаси, 65 та мактаб ва бошқа таълим муассасаси, 13 та Қизил Ярим ой биноси ва бир нечта электр таъминоти иншоотлари бор.
— Улар мамлакат бўйлаб тинч аҳоли ва фуқаролик инфратузилмасини атайлаб ва танламасдан нишонга олмоқда. Бу ҳаракатлар халқаро ҳуқуқни мутлақо менсимасликдир, — деди Иравани.
Унинг таъкидлашича, аҳоли зич жойлашган турар жой ҳудудлари ва асосий фуқаролик инфратузилмаси атайлаб нишонга олинмоқда. Унинг сўзларига кўра, ҳужумлар давом этар экан, қурбонлар сони ортиб бормоқда.
Мисол тариқасида Иравани шанба куни кечқурун Теҳрон ва бошқа шаҳарлардаги нефть омборларига кучли зарбаларни келтирди. Бу ҳужумлар атмосферага кўп миқдорда хавфли ва заҳарли моддаларни чиқарди.
Унинг сўзларига кўра, портлашлар ҳавонинг қаттиқ ифлосланишига ва жиддий соғлиқ учун хавф туғдирган, айниқса болалар, аёллар, қариялар ва бошқа соғлиқ муаммолари бўлган одамлар учун. У Эрон Қизил Ярим Ой жамияти маълумотларини келтирди.
— Бу ҳужумлар, шунингдек, БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича доиравий конвенцияси ва Биологик хилма-хиллик тўғрисидаги конвенция каби халқаро экологик мажбуриятларни бузади, — деди у.
Иравани шунингдек, шанба куни эрталаб Теҳроннинг Меҳробод аэропортига қилинган ҳужум ҳақида гапирди. Бир нечта фуқаролик самолётлари ва аэропорт инфратузилмаси вайрон қилинди. Ҳормозгон вилоятида Кешм оролидаги тузсизлантириш заводига ҳам зарба берилди, натижада 30 та қишлоқнинг сув таъминоти узилди.
Унинг сўзларига кўра, якшанба куни эрталаб Исроил Ливаннинг Байрут шаҳридаги Рамада меҳмонхонасига "қасддан террористик ҳужум" уюштирди ва тўртта эронлик дипломат ҳалок бўлди.
– Халқаро ҳамжамият Эрон халқига қарши бу қонли урушни тўхтатиш учун зудлик билан чоралар кўриши керак. Биз халқимизни, ҳудудимизни ва мустақиллигимизни ҳимоя қилиш учун барча зарур чораларни кўрамиз, — деди Иравани.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ ва Исроилнинг Теҳронга ҳужумлари бошланганидан бери 460 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.