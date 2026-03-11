АҚШ ва Исроилнинг Теҳронга ҳужумлари бошланганидан бери 460 киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform — АҚШ ва Исроил томонидан Эрон пойтахти Теҳронга қилинган ҳужумларда 460 киши ҳалок бўлган ва 4309 киши яраланган, деб хабар беради Anadolu.
Эрон давлат телевидениесининг хабар беришича, Теҳрон шошилинч тиббий ёрдам бошқармаси бошлиғининг ўринбосари Меҳр Сороуш шаҳарга қилинган ҳужумларда ҳалок бўлганлар сонини эълон қилди.
Эрон расмийсининг сўзларига кўра, ҳужумлар натижасида 460 киши ҳалок бўлган ва 4309 киши яраланган.
Қурбонлардан ташқари, ҳужумларда 18 та тез тиббий ёрдам машинаси ва 18 та шошилинч тиббий ёрдам маркази зарар кўрган.
АҚШ ва Исроил ҳужумлари бошланган 28 февралдан бери Теҳрон ҳаво ҳужумларининг нишонига айланиб келмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 28 февраль куни Исроил Эронга ҳужум қилди.