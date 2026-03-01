Эрон Исроилга қарши янги ракета ҳужумларини бошлади
ASTANА. Кazinform — Эрон Исроил ҳудудига янги ракета ҳужумларини бошлади, деб хабар беради Report.
Кейинчалик Исроил мудофаа кучлари (IDF) бу маълумотни тасдиқлади.
IDF вакили ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари нишонларни ушлаётганини тушунтирди. Мамлакатнинг бир қатор ҳудудларида, жумладан, Исроилнинг шимолий ва марказий қисмида ҳаво ҳужуми ҳақида огоҳлантиришлар эълон қилинди.
Кеча Исроил Теҳронга ҳужум қилди.
Шундан сўнг, Эрон Исроилга жавобан бир нечта ракеталарни отди. Эрон Исроилнинг шимолий ва марказий ҳудудларига, шунингдек, Қуддусга ракеталарни отди ва бир нечта ҳудудларда ҳаво ҳужумлари бошланди. Аҳолига дарҳол хавфсиз жойларда бошпана излаш буюрилди.
Эслатиб ўтамиз, Исроил Эронга ҳужум қилди. Кейинчалик Доналд Трамп Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий операция бошланганини маълум қилган эди.