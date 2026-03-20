Ерни кучли магнит бўрони қамраб олди: фаоллик 24 мартгача давом этади
ASTANA. Kazinform — Ерда кучли магнит бўрони бошланди, олимлар ушбу ҳодиса олти кунгача давом этиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда, деб хабар беради Каzinform.
Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институти Қуёш астрономияси лабораториясининг маълумотларига кўра, 19 март куни кечқурун Ер сўнгги икки ой ичидаги энг кучли магнит бўронларидан бирига дуч келди.
Геомагнит бузилишлар бир қатор омилларнинг комбинацияси туфайли юзага келган. Хусусан, қуёш чақнашлари натижасида чиқарилган қуёш плазмаси оқимлари сайёрага яқинлашди. Қуёшнинг Ерга қараган томонида ҳосил бўлган тож тешиклари ҳам таъсир кўрсатмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳозирги бўрон январь ойининг ўрталаридан бери энг кучли бўлиши мумкин, ўшанда G4 бузилишлари қайд этилган эди. Бироқ, прогнозлар бир кун олдин бир неча марта юқорига қараб қайта кўриб чиқилган эди.
Энг шиддатли фаза 19 ва 21 март кунлари оралиғида содир бўлиши кутилмоқда, бунда иккита йирик плазма отилиши Ерга етиб боради. Кейин, 22 мартдан 24 мартгача, тож тешиклари билан боғлиқ заифроқ таъсир сақланиб қолади.
Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, геомагнит бузилишларнинг умумий давомийлиги тахминан олти кунни ташкил қилиши мумкин, 24 мартгача. Мутахассислар шунингдек, қутб нурларини кузатиш мумкинлигини ҳам таъкидлашади.
Эслатиб ўтамиз, ушбу табиий ҳодисанинг одамларга таъсири бўйича ҳали илмий жиҳатдан келишув мавжуд эмас. Бироқ, тиббиёт мутахассислари магнит бузилишлар фаровонликка таъсир қилиши, қон босимининг кўтарилиши, бош оғриғи, иш қобилиятининг пасайиши, хавотир ва аллергия каби сурункали касалликларнинг кучайишига олиб келиши мумкинлигини тан олишади.
Эслатиб ўтамиз, 15 февраль куни Ерда ойнинг иккинчи магнит бўрони бошланди, у икки кунгача давом этиши ҳақида хабар берган эдик.