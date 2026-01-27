Ерлан Қарин: «Қозоғистон болалари» дастури БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадига мос келади
АSTANА. Kazinform – Бугун Ҳукумат Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Миллий қурултойнинг Бурабайда бўлиб ўтган йиғилишида берган топшириғи асосида ишлаб чиқилган «Қозоғистон болалари» дастурини тасдиқлади. Бу ҳақда Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин ижтимоий тармоқдаги саҳифасида маълум қилди.
Дастур давлатнинг болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги ишининг барқарор ва тизимли давоми ҳисобланади. Комплекс ҳужжат асосий соҳаларнинг барчасида болалар ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилишга оид амалдаги механизмларни бирлаштириш ва тизимлаштиришга қаратилган.
— «Қозоғистон болалари» идоралараро ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлайди ва болалар манфаатига йўналтирилган сиёсатни ривожлантиришга оид давлат нуқтаи назарини шакллантиради. Бундан ташқари, «Қозоғистон болалари» дастури БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларининг бир нечтасига мос келади. Дастурни амалга оширишнинг 2026-2030 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар режаси янги 158 аниқ чорадан иборат. Режа болаларнинг ҳуқуқий ҳимоясини, хавфсизлигини ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштиришга қаратилган. Режа доирасида соғлиқни сақлашни ҳимоя қилиш, болалар инфратузилмасини кенгайтириш, болалар маршрутига рақамли қўллаб-қувватлаш тизимини жорий этиш, онлайн хавфсизликни таъминлаш чоралари ва бошқалар кўзда тутилган, — деди Ерлан Қарин.
Болалар ҳуқуқлари соҳасидаги норматив ҳуқуқий базани янада амалга ошириш ва янгилаш кўзда тутилмоқда. Умуман олганда, «Қозоғистон болалари» дастури – болаларнинг ҳуқуқлари ва келажак авлоднинг фаровонлигини таъминлаш йўлидаги асосий давлат сиёсатини қўллаб-қувватловчи комплекс ва узоқ муддатли ҳужжат.
— Болаларнинг ҳимояси ва хавфсизлигига оид масалалар асосий йўналишлардан бири ҳисобланади ва Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг алоҳида эътиборида, — деди Давлат маслаҳатчиси.
Эслатиб ўтамиз, бугун Ҳукумат йиғилишида ҚР Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменова "Қозоғистон болалари" концепциясини тақдим этди.