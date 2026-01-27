Жулдиз Сулейменова "Қозоғистон болалари" концепциясини тақдим этди
АSTANА. Kazinform — Бугун Ҳукумат йиғилишида ҚР Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменова "Қозоғистон болалари" концепциясини тақдим этди.
— Президентимизнинг Миллий қурултой доирасида берган топшириқларини бажариш учун болалар хавфсизлигини кучайтиришга қаратилган аниқ чоралар қабул қилиниб, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўналишида тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Президент ташаббуси билан болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, таълим сифатини ошириш, соғлиғини сақлаш, ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида сезиларли ислоҳотлар ва қонунлар қабул қилиниб, амалга оширилмоқда. ЮНИСЕФ минтақавий директори Қозоғистонда болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида фақат Марказий Осиё минтақаси мамлакатлари учун эмас, балки бир қатор Европа мамлакатлари учун ҳам намуна эканлигини айтган эди. Давлат раҳбарининг топшириқлари доирасида Таълим-маориф вазирлиги, Болалар ҳуқуқлари бўйича вакил ва соҳавий вазирлар ҳамкорликда 2026-2030 йилларга мўлжалланган "Қозоғистон болалари" концепциясини ишлаб чиқди, — деди вазир.
Унинг маълумотига кўра, 2025 йилги статистика бўйича мамлакатда 7 миллионга яқин бола бор. Бу умумий аҳоли сонининг 34 фоизини ташкил этади. Сўнгги 10 йилда барқарор демографик ривожланиш асосида болалар сони 1,5 миллионга ошган.
— Президент ташаббуси билан "Миллий жамғарма – болаларга" дастури амалга оширилмоқда. Қозоғистон Республикаси Миллий жамғармасининг инвестицион даромадининг 50 фоизи 18 ёшгача бўлган барча болаларнинг ҳисоб рақамига ўтказилади. Тўпланган маблағлар ўқиш ҳақини тўлаш ва турар жой шароитини яхшилаш учун мўлжалланган. Шунингдек, "Қозоғистон халқига" жамоат жамғармаси доирасида 120 га яқин ижтимоий лойиҳа амалга оширилди, — деди Жулдиз Сулейменова.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат раҳбари болаларни зарарли контентдан ҳимоя қилиш учун қатъий қарорлар қабул қилишни топширди.