Ҳукумат раҳбари болаларни зарарли контентдан ҳимоя қилиш учун қатъий қарорлар қабул қилишни топширди
АSTANА. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов болаларни ижтимоий тармоқлардаги зарарли контентдан ҳимоя қилиш учун қатъий қарорлар қабул қилишни топширди.
Бугунги Ҳукумат йиғилишида Бош вазир Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменовага: «Болаларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш жуда муҳим. Бу йўналишда қандай ишлар амалга оширилмоқда?», — деб сўради.
Вазирнинг айтишича, бугунги кунда қабул қилинган қонунлар доирасида болаларнинг маълумотлари сақланадиган платформаларга талаб кучайтирилган. Бундан ташқари, болаларни ижтимоий тармоқлардаги зарарли контентдан ҳимоя қилиш учун уларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини ёшга боғлиқ чеклашга оид қонунчилик нормалари ишлаб чиқилмоқда.
— Зарарли контентдан ҳимоя қилиш масаласида болаларимизнинг ёш хусусиятларига боғлиқ бир қатор механизмлар белгиланади, - деди Жулдиз Сулейменова.
Шу муносабат билан Олжас Бектенов вазирга мазкур йўналишда қатъий қарорлар қабул қилишни топширди.
Эслатиб ўтамиз, бугун Ҳукумат «Қозоғистон болалари» концепциясини кўриб чиқади.
