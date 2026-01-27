2026 йилда Қозоғистонга қайси жаҳон юлдузлари келади
ASTANA. Kazinform — «Kazakh Tourism» акциядорлик жамияти бошқаруви раиси Талғат Ғазизов Ҳукумат йиғилишида бу йил Қозоғистонда концерт берадиган жаҳон санъаткорларининг номларини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, май ойида ўтказиладиган биринчи концертда Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Busta Rhymes, Tyga, Keri Hilson, Flo Rida иштирок этади.
Умуман олганда, йил охиригача камида бешта йирик концерт тадбирини ўтказиш режалаштирилган.
Шу билан бирга, Kazakh Tourism фестиваль туризмини ривожлантиришда фаол иштирок этмоқда. Бу тадбирлар асосида туристик пакетларни шакллантириш билан шуғулланадиган махсус штаб ташкил этилган. Шунингдек, қўшни мамлакатларнинг медиаҳамкорлари ва туроператорлари билан ҳамкорликда Қозоғистонга туристларни жалб қилиш бўйича ишлар олиб борилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон туризмига жалб қилинган инвестициялар 1,2 триллион тенгедан ошди.