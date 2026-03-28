    10:37, 28 Март 2026 | GMT +5

    Ереван, Алмати ва Ақтау шаҳарларини янги авиайўналишлар боғлайди

    ASTANА. Kazinform — Қозоғистон ва Арманистон ўртасидаги ҳаво қатнови янги суръатларга эга бўлади ва келгуси ойларда мамлакатлар ўртасида тўғридан-тўғри рейслар йўлга қўйилади, деб хабар беради Kazinformнинг Еревандаги мухбири.

    Фото: pexels

    Шундай қилиб, 2026 йил 12 июндан бошлаб Арманистон миллий авиакомпанияси Ереван — Алмати — Ереван йўналиши бўйича мунтазам ҳаво қатновини очади. Парвозлар Арманистондаги «Звартноц» халқаро аэропортидан ҳафтада икки марта - душанба ва жума кунлари амалга оширилади.

    Бундан ташқари, Ақтау-Ереван йўналиши бўйича тўғридан-тўғри рейслар апрель ойининг иккинчи ярмида қайта тикланади. Парвозлар частотаси ҳафтада икки марта бўлади.

    Йўналиш тармоғининг кенгайиши икки мамлакат ўртасидаги бизнес ва сайёҳлик сафарларини сезиларли даражада осонлаштириши, шунингдек, савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришга туртки бериши кутилмоқда.

    Аввалроқ Қозоғистон ва Арманистон тўғридан-тўғри ҳаво қатновини қайта тиклаш ва ривожлантириш бўйича музокаралар олиб боришган эди.

    Теглар:
    Авиация Алмати Транспорт Ақтау шаҳри Арманистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
