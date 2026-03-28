Ереван, Алмати ва Ақтау шаҳарларини янги авиайўналишлар боғлайди
ASTANА. Kazinform — Қозоғистон ва Арманистон ўртасидаги ҳаво қатнови янги суръатларга эга бўлади ва келгуси ойларда мамлакатлар ўртасида тўғридан-тўғри рейслар йўлга қўйилади, деб хабар беради Kazinformнинг Еревандаги мухбири.
Шундай қилиб, 2026 йил 12 июндан бошлаб Арманистон миллий авиакомпанияси Ереван — Алмати — Ереван йўналиши бўйича мунтазам ҳаво қатновини очади. Парвозлар Арманистондаги «Звартноц» халқаро аэропортидан ҳафтада икки марта - душанба ва жума кунлари амалга оширилади.
Бундан ташқари, Ақтау-Ереван йўналиши бўйича тўғридан-тўғри рейслар апрель ойининг иккинчи ярмида қайта тикланади. Парвозлар частотаси ҳафтада икки марта бўлади.
Йўналиш тармоғининг кенгайиши икки мамлакат ўртасидаги бизнес ва сайёҳлик сафарларини сезиларли даражада осонлаштириши, шунингдек, савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришга туртки бериши кутилмоқда.
Аввалроқ Қозоғистон ва Арманистон тўғридан-тўғри ҳаво қатновини қайта тиклаш ва ривожлантириш бўйича музокаралар олиб боришган эди.