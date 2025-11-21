Қозоғистон ва Арманистон ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар тикланиши мумкин
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон ва Арманистон мамлакатлар ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновларни қайта тиклаш имкониятларини муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда ҚР Бош вазир ўринбосари, Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин Ақорда саммити чоғида маълум қилди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
"Бир мунча вақт тўғридан-тўғри рейслар бўлган эди, лекин уларни вақтинча тўхтатиб қўйдик. Масала шундаки, Ереван аэропортида хизмат кўрсатиш жуда қиммат — бир тонна самолёт ёқилғиси 1248 доллар ёки бир киши учун 65 доллар туради. Ҳозир уни қандайдир тарзда субсидиялаш масаласини муҳокама қиляпмиз. Scat ва FlyArystan ҳам шундай шартларда парвозларни бошлашга тайёр", - деди Жуманғарин.
Шунингдек, у Қозоғистоннинг Арманистон билан савдо алоқалари ҳақида гапирди.
«Уларга тамаки маҳсулотлари, трансформаторлар, ферроқотишмалар, метал буюмлар, металл прокат юбориламиз. Улар бизга мевалар ва сабзавотлар, шунингдек тамаки маҳсулотлари, дунёда жуда машҳур бўлган армян коньякларини етказиб берадилар. Савдо айланмаси аслида кичик, 82 миллион доллар, бу 2020 йилга нисбатан олти баравар кўп. Бир пайтлар Арманистондан жўнатилаётган автомобиллар ҳисобига бу кўрсаткич яна ҳам юқори бўлган. Бу жуда машҳур эди. Бу вақтинчалик чора бўлди, чунки ўзимизнинг автомобиль ишлаб чиқаришимиз жадал ривожланиб боряпти”, - дея тушунтирди вазир.
Шу билан бирга, Қозоғистон Арманистонга экспорт учун 348 миллион долларлик маҳсулот таклиф қилди.
"Кеча биз бир гуруҳ арман ишбилармонлари Қозоғистонга келиши ҳақида келишиб олдик. Мен улар билан учрашаман, қўшма корхоналар очишни муҳокама қиламиз. Арманистон ғарбий вилоятларимизни мева-сабзавот маҳсулотлари билан таъминлай олса, биз учун фойдали бўларди", - дея қўшимча қилди Жуманғарин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Арманистон бош вазири Никол Пашинян билан учрашган эди.