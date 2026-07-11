Ер сайёраси тарихдаги иккинчи энг иссиқ июнь ойини бошдан кечирди
ASTANA. Kazinform - 2026 йилда Ер сайёраси кузатувлар тарихи давомидаги энг иссиқ июнь ойларидан бирини бошдан кечирди, океанлар ҳарорати эса мазкур ой учун янги рекорд даражага етди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Синьхуага таяниб.
Бу ҳақда АҚШнинг Миллий океан ва атмосфера маъмурияти (NOAA) пайшанба куни эълон қилган ҳисоботда маълум қилинган.
NOAA ҳузуридаги Атроф-муҳит бўйича миллий ахборот марказлари (NCEI) тайёрлаган ҳисоботга кўра, июнь ойида Арктика ва Антарктикадаги денгиз музлари майдони кузатувлар тарихидаги энг паст ўнта кўрсаткич қаторига кирган. Шу билан бирга, дунё бўйлаб тропик циклонлар фаоллиги ўртача даражадан юқори бўлган.
Маълумотларга кўра, июнь ойида Ер юзасининг ўртача глобал ҳарорати XX аср ўртача кўрсаткичига нисбатан 1,09 даража Цельсийга юқори бўлган. Шу тариқа, 2026 йил июнь ойи кузатувлар тарихидаги иккинчи энг иссиқ июнь сифатида қайд этилди. Биринчи ўринни эса 2024 йил эгаллаб турибди.
NCEIнинг йиллик ҳарорат прогнозига кўра, 2026 йил катта эҳтимол билан метеорологик кузатувлар тарихидаги энг иссиқ бешта йил қаторига киради.