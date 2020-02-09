14:47, 09 Феврал 2020 | GMT +6
Элизабет Турсинбаева – жаҳонда энг кучли фигурали учувчилар ўнталигида
NUR-SULTAN. Kazinform – Халқаро конькичилар иттифоқи (ISU) яккалик баҳсларида иштирок этувчи жаҳоннинг энг кучли фигурали учувчилари рўйхатини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kz порталига ҳавола қилиб.
Ундан қозоғистон вакиласи Элизабет Турсинбаева ҳам жой олган. У – рўйхатда Япония ва Россия вакилаларидан ташқари кучли ўнталикдан жой олган ягона спортчи. Биринчи ўринда япониялик Рика Кихира, иккинчи ўринда россиялик Алина Загитова, учинчи ўринда яна бир япониялик Сатоко Мияхара турибди.
Жаҳоннинг энг кучли 10 фигурали учувчилари рўйхати:
1. Рика Кихира (Япония) — 4708
2. Алина Загитова (Россия) — 4702
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 4089
4. Бради Теннелл (АҚШ) — 3864
5. Евгения Медведева (Россия) — 3734
6. Каори Сакамото (Япония) — 3724
7. Алена Косторная (Россия) — 3255
8. Вакаба Хигучи (Япония) — 3187
9. Анна Щербакова (Россия) — 3126
10. Элизабет Тұрсынбаева (Қазақстан) — 3108.