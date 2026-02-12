Елена Рибакина Қатардаги турнирда Олимпиада чемпионини мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг учинчи ракеткаси Елена Рибакина Доҳа (Қатар) WТА 1000 турнирининг чорак финалига чиқди.
Мусобақанинг иккинчи теннисчиси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик спортчи учинчи босқичда 26-ўриндаги хитойлик Чжэн Циньвэнга қарши кортга чиқди.
Жароҳатидан тузалиб, кортга қайтган хитойлик теннисчи рейтингда 4-ўринга кўтарилди ва Париж Олимпиадаси чемпиони ҳам бўлди.
Рақиблар илгари уч марта тўқнаш келишган, уларнинг дастлабки иккитасида Рибакина ғалаба қозонган. Бироқ, Циньвэнь 2024 йилда WТА финал турнирида ютди.
Австралия очиқ чемпионатида ғалаба қозонган Е. Рибакина шу кунгача кетма-кет саккизта ўйинда ғалаба қозонган эди.
Бу сафар, биринчи сетда ҳисоб 2:2 бўлганида, Циньвэнь ғалаба қозонди ва ўз етакчилигини сақлаб қолди — 6:4.
Иккинчи сетда Рибакина 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Кейин у яна бир брейк билан якунлади — 6:2.
Қозоғистонлик теннисчи ҳал қилувчи, учинчи сетни брейк билан бошлади — 2:0. Ҳисоб 5:2 бўлганида ва у тўпни қабул қилиб олганида, Рибакина матчболдан фойдалана олмади. Кейин у геймини бериб қўйди. Бироқ, у ўйинни яна бир брейк билан якунлашга муваффақ бўлди — 7:5.
2 соат 28 дақиқа давом этган кескин ўйинда Рибакина 10 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 6 та эйсдан фойдаланди. Циньвэнь 9 та эйс, 2 та брейк (5 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Елена Рибакина ярим финал йўлланмаси учун дунёнинг 13-ракеткаси канадалик Виктория Мбоко билан рақобатлашади. У дунёнинг 7-ракеткаси россиялик Мирра Андреевани кескин ўйинда мағлуб этди — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).
Ўтган йили Е. Рибакина чорак финалга қадар етиб борган ва у ерда дунёнинг иккинчи ракеткаси, полишалик Ига Швентекка ютқазган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Доҳадаги турнирнинг учинчи босқичига йўлланма олгани ҳақида хабар берган эдик.