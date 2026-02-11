Елена Рибакина Доҳа турнирининг учинчи босқичига йўл олди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг учинчи ракеткаси Елена Рибакина Доҳада (Қатар) бўлиб ўтган WТА 1000 турнирининг учинчи босқичига йўл олди.
Турнирнинг иккинчи ракеткаси сифатида рўйхатдан ўтган Рибакина иккинчи босқичда дунёнинг 33-ракеткаси Ван Синьюй билан тўқнаш келди.
Рақиблар илгари икки марта тўқнаш келишган ва қозоғистонлик теннисчи ғалаба қозонган. Бу сафар биринчи сетда Е. Рибакина 4:2 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Кейин у яна бир брейк билан якунлади - 6:2.
Иккинчи сетда хитойлик теннисчи 4:2 ҳисобида олдинга чиқиб олди, аммо қозоғистонлик спортчи кетма-кет тўртта геймда ғалаба қозонди - 6:4. 1 соат 21 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина 9 та брейк-пойнтнинг 4 тасидан ва 2 та эйсдан фойдаланди. Ван Синьюй 1 та эйс ва 1 та брейкни амалга оширди (3 та брейк-пойнт).
Елена Рибакина чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 26-ракеткаси, хитойлик Чжэн Циньвэнь ёки 77-ўринда жойлашган америкалик Алисия Паркс билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка қайтди.