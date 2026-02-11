OZ
Тренд:
    10:35, 11 Февраль 2026

    Елена Рибакина Доҳа турнирининг учинчи босқичига йўл олди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг учинчи ракеткаси Елена Рибакина Доҳада (Қатар) бўлиб ўтган WТА 1000 турнирининг учинчи босқичига йўл олди.

    Елена Рыбакина стала третьей ракеткой мира
    Фото: ktf.kz

    Турнирнинг иккинчи ракеткаси сифатида рўйхатдан ўтган Рибакина иккинчи босқичда дунёнинг 33-ракеткаси Ван Синьюй билан тўқнаш келди.

    Рақиблар илгари икки марта тўқнаш келишган ва қозоғистонлик теннисчи ғалаба қозонган. Бу сафар биринчи сетда Е. Рибакина 4:2 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Кейин у яна бир брейк билан якунлади - 6:2.

    Иккинчи сетда хитойлик теннисчи 4:2 ҳисобида олдинга чиқиб олди, аммо қозоғистонлик спортчи кетма-кет тўртта геймда ғалаба қозонди - 6:4. 1 соат 21 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина 9 та брейк-пойнтнинг 4 тасидан ва 2 та эйсдан фойдаланди. Ван Синьюй 1 та эйс ва 1 та брейкни амалга оширди (3 та брейк-пойнт).

    Елена Рибакина чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 26-ракеткаси, хитойлик Чжэн Циньвэнь ёки 77-ўринда жойлашган америкалик Алисия Паркс билан тўқнаш келади.

    Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка қайтди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
