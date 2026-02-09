Анна Данилина жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка қайтди
ASTANA. Kazinform — Аёллар тенниси ассоциацияси (WТА) яккалик ва жуфтлик баҳсларидаги рейтинг бўйича янгиланган маълумотларни эълон қилди.
Яккалик баҳсларида беларуслик Арина Соболенко пешқадамликда қолди, польшалик Ига Швентек иккинчи, қозоғистонлик Елена Рибакина эса учинчи ўринда қолди.
Қозоғистоннинг иккинчи ракеткаси Юлия Путинцева 70-ўринни сақлаб қолди.
Зарина Дияс 282 дан 290 гача, Жибек Қуламбаева эса 387 дан 388 гача пасайди.
Жуфтлик баҳсларида бельгиялик Элизе Мертенс биринчи, чехиялик Катержина Синякова иккинчи, италиялик Жасмин Паолини ва Сара Эррани эса учинчи ўринни эгаллаб турибди.
Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи ракеткаси Анна Данилина 11-ўриндан 10-ўринга кўтарилди. Шундай қилиб, у ТОПга қайтди. Аннанинг энг яхши натижаси (8) 2025 йил июнь ойида қайд этилган.
Юлия Путинцева 102 дан 106 га, Жибек Қуламбаева эса 133 дан 137 га тушиб кетди.
Е. Рибакина ва А. Данилина бу ҳафта Доҳа (Қатар)да бўлиб ўтадиган WТА 1000 турнирида иштирок этади.
Е. Рибакинанинг иккинчи раунддаги рақиби бугун аниқланади. Жуфтлик баҳсларида турнирнинг 4-ракеткаси А. Данилина ва сербиялик Александра Крунич ҳам иккинчи раунддан старт оладилар.