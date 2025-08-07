OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    13:08, 07 Август 2025 | GMT +5

    Елена Рибакина Канададаги WТА 1000 турнирида қанча пул ишлаб олди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина (WТА рейтингида 12-ўрин) Монреаль (Канада) WТА 1000 турниридаги чиқишларини якунлади, дея хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.

    Елена Рибакина
    Фото: Sports.kz

    Ярим финалда Рибакина кутилмаганда канадалик Виктория Мбокога (85-ўрин) имкониятни бой берди.

    Теннисчи ярим финалдаги иштироки учун 206 100 доллар ишлаб олди. Шунингдек, у 390 рейтинг очкосига эга бўлади. Рақибига келсак, финалга чиқиш Мбокога 391 600 доллар олиб келди ва 650 очкони кафолатлади.

    Эслатиб ўтамиз, турнир давомида Елена Рибакина америкалик Хейли Баптисте (50-ўрин), руминиялик Жаклин Кристиан (52-ўрин) ва икки украиналик теннисчи - Даяна Ястремская (35-ўрин) ва Марта Костюк (28-ўрин)ни мағлуб этган эди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик теннисчилар Рибакина ва Путинцева Цинциннати турнирида ўзаро учрашиши мумкин эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Сўнгги хабарлар
