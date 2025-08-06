16:54, 06 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик теннисчилар Рибакина ва Путинцева Цинциннати турнирида ўзаро учрашиши мумкин
ASTANA. Kazinform – 7-18 август кунлари бўлиб ўтадиган Цинциннати (АҚШ) WТА 1000 турнирига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.
Мусобақанинг тўққизинчи ракеткаси сифатида рўйхатдан ўтган қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина йирик турнирни иккинчи даврада бошлайди.
Елена Рибакина яна бир қозоғистонлик, дунёнинг 46-ракеткаси Юлия Путинцева ёки 68-ўриндаги мексикалик Рената Сарасуа билан ўйнайди.
7 августга ўтар кечаси Е.Рибакина Монреалда (Канада) WТА 1000 турнири финали йўлланмаси учун 18 ёшли канадалик Виктория Мбоко билан куч синашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Шевченко Цинциннати мастерс турнирида саралаш турнири финалига чиққани ҳақида хабар берган эдик.