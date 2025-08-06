OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    12:49, 06 Август 2025 | GMT +5

    Цинциннати мастерс туринири: Александр Шевченко саралаш турнирининг финалига чиқди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 101-ракеткаси қозоғистонлик Александр Шевченко Цинциннатида (АҚШ) АТР 1000 турнири саралаш турнирини ғалаба билан бошлади.

    Шевченко
    Фото: ҚР МОҚ

    Саралаш турнирининг 8-ракеткаси қозоғистонлик теннисчи илк учрашувида рейтингда 301-ўринни эгаллаб турган америкалик Тайлер Зинкни мағлуб этди.

    Биринчи сетдаги тай-брейкда Шевченко муваффақиятли ўйнади – 7:6 (7:2).

    Иккинчи сетда Александр Шевченко иккита матчболдан фойдалана олмади — 6:7 (8:10). Бироқ у учинчи, ҳал қилувчи сетда ғалаба қозонди — 6:3.

    Икки соату 38 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Шевченко 15 эйс билан бирга 5 брейк-пойнтдан учтасини қўлга киритди. Зинк 8 эйс ва 1 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан чекланди.

    Александр Шевченко саралаш турнири финалида дунё рейтингида 134-ўринни эгаллаб турган колумбиялик Даниэль-Элаи Галанга қарши кортга чиқади. Агар ғалаба қозонса, асосий тўрга йўлланма олади.

    Дунё рейтингида 195-ўринни эгаллаб турган яна бир қозоғистонлик Михаил Кукушкин ярим финалда саралаш турнирида 114-ўринни эгаллаган америкалик Эмилио Навага қарши кортга чиқади.

    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
