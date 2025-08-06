Цинциннати мастерс туринири: Александр Шевченко саралаш турнирининг финалига чиқди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 101-ракеткаси қозоғистонлик Александр Шевченко Цинциннатида (АҚШ) АТР 1000 турнири саралаш турнирини ғалаба билан бошлади.
Саралаш турнирининг 8-ракеткаси қозоғистонлик теннисчи илк учрашувида рейтингда 301-ўринни эгаллаб турган америкалик Тайлер Зинкни мағлуб этди.
Биринчи сетдаги тай-брейкда Шевченко муваффақиятли ўйнади – 7:6 (7:2).
Иккинчи сетда Александр Шевченко иккита матчболдан фойдалана олмади — 6:7 (8:10). Бироқ у учинчи, ҳал қилувчи сетда ғалаба қозонди — 6:3.
Икки соату 38 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Шевченко 15 эйс билан бирга 5 брейк-пойнтдан учтасини қўлга киритди. Зинк 8 эйс ва 1 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан чекланди.
Александр Шевченко саралаш турнири финалида дунё рейтингида 134-ўринни эгаллаб турган колумбиялик Даниэль-Элаи Галанга қарши кортга чиқади. Агар ғалаба қозонса, асосий тўрга йўлланма олади.
Дунё рейтингида 195-ўринни эгаллаб турган яна бир қозоғистонлик Михаил Кукушкин ярим финалда саралаш турнирида 114-ўринни эгаллаган америкалик Эмилио Навага қарши кортга чиқади.