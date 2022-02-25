17:39, 25 Феврал 2022 | GMT +6
Элчихона: Одессадаги қозоғистонликлар юртга Молдова орқали қайтишлари мумкин
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистоннинг Украинадаги элчихонаси мамлакатнинг Одесса вилоятидаги қозоғистонликлар Молдова чегара пунктидан ўтишлари мумкинлигини маълум қилди, дея хабар бермоқда Kazinform мухбири.
«Украинанинг Одесса вилоятидаги Қозоғистон Республикаси фуқаролари Молдова Республикасининг Сатро-Казачья, Тудора ва Серпневое-1 чегара пунктлари орқали мамлакатдан чиқиб кетиши мумкин.
Биз Украина ва Молдова чегарасига мустақил равишда етиб боришнинг қулай йўлини аниқлаб олишни тавсия қиламиз», — дейилади элчихона хабарида.
Қозоғистон Республикасининг Молдовадаги элчихонасининг алоқа телефонлари: +373 61 070 550, +373 60 601 676, +373 69 474 722
Қозоғистон Республикасининг Молдовадаги фахрий консули Роман Станковнинг алоқа телефони: +373 788 22 222.