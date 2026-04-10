Эквадор Колумбия импортига божларни икки баравар оширди
ASTANА. Кazinform — Эквадор чегара ҳудудида фаолият юритаётган гиёҳванд моддалар савдоси туфайли Колумбиядан импорт қилинадиган товарларга божларни 50% дан 100% гача оширади. Бу ҳақда Эквадор Ишлаб чиқариш, ташқи савдо ва инвестициялар вазирлиги маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.
Колумбия чегарасида хавфсизликни таъминлаш бўйича аниқ ва самарали чоралар кўрилмаганлиги сабабли Эквадор мустақил чоралар кўришга мажбур. 1 майдан бошлаб Колумбиядан импорт қилинадиган хавфсизлик тўлови ставкасини 50% дан 100% гача ошириш кучга киради, — дейилади матнда.
Январь ойида Эквадор президенти Даниэль Нобоа қўшни республиканинг чегара ҳудудида фаолият юритаётган гиёҳванд моддалар савдосига қарши кураш чоралари етарли эмаслиги сабабли Колумбиядан импорт қилинадиган товарларга 30% бож жорий этишини эълон қилди. Колумбия бунга жавобан чоралар кўрди. 1 мартдан бошлаб Эквадор тарифни 50 фоизгача оширди.
Эслатиб ўтамиз, номаълум шахслар Эквадор президенти кортежига ҳужум қилди.