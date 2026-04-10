    13:10, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Эквадор Колумбия импортига божларни икки баравар оширди

    ASTANА. Кazinform — Эквадор чегара ҳудудида фаолият юритаётган гиёҳванд моддалар савдоси туфайли Колумбиядан импорт қилинадиган товарларга божларни 50% дан 100% гача оширади. Бу ҳақда Эквадор Ишлаб чиқариш, ташқи савдо ва инвестициялар вазирлиги маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.

    Фото: pixabay.com

    Колумбия чегарасида хавфсизликни таъминлаш бўйича аниқ ва самарали чоралар кўрилмаганлиги сабабли Эквадор мустақил чоралар кўришга мажбур. 1 майдан бошлаб Колумбиядан импорт қилинадиган хавфсизлик тўлови ставкасини 50% дан 100% гача ошириш кучга киради, — дейилади матнда.

    Январь ойида Эквадор президенти Даниэль Нобоа қўшни республиканинг чегара ҳудудида фаолият юритаётган гиёҳванд моддалар савдосига қарши кураш чоралари етарли эмаслиги сабабли Колумбиядан импорт қилинадиган товарларга 30% бож жорий этишини эълон қилди. Колумбия бунга жавобан чоралар кўрди. 1 мартдан бошлаб Эквадор тарифни 50 фоизгача оширди.

    Эслатиб ўтамиз, номаълум шахслар Эквадор президенти кортежига ҳужум қилди.

    Бекабат Узаков
