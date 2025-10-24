OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:40, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Эфиопияда автобус ва юк машинаси тўқнашди, 9 киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Эфиопия марказида йўловчи автобуси юк машинаси билан тўқнашди, 9 киши ҳалок бўлди. Яна бир неча киши жароҳат олди, деб хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.

    жол апаты
    Фото: Report

    Ҳодиса мамлакатнинг энг йирик минтақаси бўлган Оромиянинг Шоа провинциясида содир бўлди.

    Маҳаллий жамоатчилик билан алоқалар бўлими маълумотларига кўра, тиббиёт ходимларини олиб кетаётган автобус қарама-қарши йўналишда ҳаракатланаётган юк машинаси билан тўқнашган.

    Вафот этганларнинг еттитаси тиббиёт ходимлари эканлиги, яна саккиз киши жароҳат олгани, улардан уч нафарининг аҳволи оғир эканлиги аниқланди.

    Жароҳат олганлар ҳозирда яқин атрофдаги тиббиёт муассасаларида даволанмоқда.

    Автобусда жами 28 киши бўлган, уларнинг аксарияти минтақавий тиббиёт марказлари ходимлари. Улар касбий тайёргарлик дастурида иштирок этиш учун Ҳарамая университетига кетаётган эдилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бразилияда йўловчи автобусининг ағдарилиб кетиши оқибатида 17 киши ҳалок бўлгани ҳақида ёзган эдик.

    Шунингдек, Мексика жануби-ғарбида микроавтобус ҳалокатга учраб, 15 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар бергандик.

    Теглар:
    Автобус Ҳодиса Йўл-транспорт ҳодиса Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!