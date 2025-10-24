Эфиопияда автобус ва юк машинаси тўқнашди, 9 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Эфиопия марказида йўловчи автобуси юк машинаси билан тўқнашди, 9 киши ҳалок бўлди. Яна бир неча киши жароҳат олди, деб хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.
Ҳодиса мамлакатнинг энг йирик минтақаси бўлган Оромиянинг Шоа провинциясида содир бўлди.
Маҳаллий жамоатчилик билан алоқалар бўлими маълумотларига кўра, тиббиёт ходимларини олиб кетаётган автобус қарама-қарши йўналишда ҳаракатланаётган юк машинаси билан тўқнашган.
Вафот этганларнинг еттитаси тиббиёт ходимлари эканлиги, яна саккиз киши жароҳат олгани, улардан уч нафарининг аҳволи оғир эканлиги аниқланди.
Жароҳат олганлар ҳозирда яқин атрофдаги тиббиёт муассасаларида даволанмоқда.
Автобусда жами 28 киши бўлган, уларнинг аксарияти минтақавий тиббиёт марказлари ходимлари. Улар касбий тайёргарлик дастурида иштирок этиш учун Ҳарамая университетига кетаётган эдилар.
