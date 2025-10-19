11:18, 19 Октябрь 2025 | GMT +5
Бразилияда йўловчи автобусининг ағдарилиб кетиши оқибатида 17 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – Бразилия ҳукумати мамлакат шимоли-шарқида йўловчи автобуси ҳалокатга учрагани, оқибатда камида 17 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берди, деб ёзади Аnewzга .
Ҳодиса Пернамбуку штатининг Салоада юз берди. Автобусда 30 га яқин йўловчи бўлган. Автобус қўшни Баия штатининг Брумаду шаҳрига кетаётганида қум уюмига урилиб, ағдарилиб кетган.
Полиция маълумотларига кўра, ҳайдовчи бошқарувни йўқотиб, қарама-қарши бўлакка чиқиб кетган. Автобус йўл четидаги тошларга бориб урилган, сўнг ўз бўлагига қайтган ва қум уюмига бориб, ағдарилиб кетган.
Ҳодисанинг аниқ сабаблари расмийлар томонидан аниқланмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бразилияда автобус ва юк машинасининг тўқнашуви оқибатида камида 11 киши ҳалок бўлган эди.