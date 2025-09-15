Мексика жануби-ғарбида микроавтобус ҳалокатга учради, 15 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Мексиканинг жануби-ғарбидаги Юкатан штатида микроавтобус юк машинаси билан тўқнашиб кетди, натижада 15 киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Анадолу агентлиги.
Мексика оммавий ахборот воситаларининг ёзишича, қурилиш компанияси ишчиларини олиб кетаётган микроавтобус Мерида-Кампече трассасининг 127-километрида олдидаги автомобиль билан тўқнашиб, йўлдан чиқиб кетган ва юк машинаси билан тўқнашган.
Ҳодиса оқибатида 15 киши воқеа жойида ҳалок бўлди, 3 киши жароҳат олди.
Воқеа жойига етиб келган ўт ўчирувчилар автобус ичида қолиб кетган ва жароҳатланганларни олиб чиқиш учун узоқ вақт ишлашларига тўғри келди.
Воқеа юзасидан суриштирув ишлари бошланган.
