АҚШда автобус ҳалокатида уч нафар Хитой фуқароси ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — 22 августда Нью-Йорк штатининг шимолидаавтобуснинг ҳалокатга учраши оқибатида уч нафар Хитой фуқароси ҳалок бўлди, яна тўққиз нафари жароҳатланди, дея хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда якшанба куни Хитой Халқ Республикасининг Нью-Йоркдаги бош консуллиги хабар берди.
Тўққиз нафар ярадорнинг етти нафари шифохонадан чиқарилган, қолган икки нафарига тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.
Хитой Халқ Республикаси Бош консуллиги ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари билан боғланиб, авария оқибатларини бартараф этишда ёрдам кўрсатишни бошлади.
Шанба куни консуллик гуруҳи воқеа жойига бориб, шифохонадаги жароҳатланганларнинг аҳволини баҳолади ва зарур консуллик ёрдамини кўрсатди.
Аввал хабар қилинганидек, Хитой шимоли-ғарбидаги Цинхай провинциясида кўприк қурилиши чоғида кабеллар узилиши оқибатида 12 киши ҳалок бўлди. Яна тўрт нафари бедарак йўқолган.