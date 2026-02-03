«Е-Өтінішке» Конституциявий ислоҳот бўйича келиб тушган таклифлар сони 4 мингдан ошди
ASTANA. Kazinform — Президент ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти директори Жандос Шаймарданов янги Конституция лойиҳаси эълон қилинганидан бери Асосий қонун атрофидаги мунозаралар кучайганини айтди.
“Конституция лойиҳаси нашр этилганидан бери жамоатчилик муҳокамаси анча фаоллашди. Фуқароларнинг таклифлари ва мурожаатлари ҳали ҳам «е-Өтінішке» платформасида қабул қилинмоқда. Ҳозирда уларнинг умумий сони 4 мингдан ошди. Таклифлар нафақат фуқаролардан, балки мутахассислардан ҳам келмоқда. Адвокатлар ассоциациясидан ҳам бир қанча таклифлар мавжуд”, — деди Жандос Шаймарданов.
У фуқаролардан олинган таклифларни уч гуруҳга бўлиб таърифлади.
“Биринчиси, Конституциянинг жамоатчилик онгидаги ролини қайта кўриб чиқишдир. Янги Конституция лойиҳасини муҳокама қилиш жараёнида жамиятнинг Асосий қонунга муносабати ўзгариб бораётгани сезилади. Фуқароларнинг катта қисми Конституцияни нафақат давлат ҳокимияти органларининг ваколатларини белгиловчи ҳуқуқий ҳужжат, балки давлат ривожланишига йўналтирувчи, қадриятлар ва тамойилларни тасдиқловчи асосий матн сифатида ҳам қабул қила бошлади. Фуқароларнинг таклифлари Конституциявий нормалар ўзига хос амалий хусусиятга эга бўлиши ва кундалик ҳаётга, ижтимоий адолатга ва давлат қарорларининг сифатига бевосита таъсир қилиши кераклигига бўлган умидни аниқ акс эттиради”, — деди институт директори.
Эслатиб ўтамиз, ўтган ҳафта охирида эълон қилинган янги Конституция лойиҳасида давлат тилининг мақоми тўғрисидаги норма 9-моддада келтирилган. Унда давлат тили - қозоқ тили эканлиги ва давлат муассасалари ва ўзини ўзи бошқариш ташкилотларида давлат тили билан бирга рус тили ҳам қўлланилиши айтилган.