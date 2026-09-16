Дунёдаги геосиёсий кескинликлар глобал савдо ва иқтисодий барқарорликка таҳдид солмоқда — Президент
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари “Марказий Осиё – Корея Республикаси” бизнес саммитида нутқ сўзлади, деб хабар беради Ақорда.
Қасим-Жомарт Тоқаев биринчи “Марказий Осиё – Корея Республикаси” бизнес саммити иштирокчиларига миннатдорчилик билдириб, Қозоғистон Корея Республикасининг Марказий Осиё мамлакатлари билан иқтисодий алоқаларни ҳар томонлама ривожлантириш ниятини юқори баҳолаётганини таъкидлади.
– Дунёдаги геосиёсий кескинликлар глобал савдо ва иқтисодий барқарорликка мисли кўрилмаган таҳдид солмоқда. Бундай вазиятда давлатлар ўртасидаги ўзаро тушуниш ва ишонч муваффақиятли ва узоқ муддатли бизнес шерикликнинг энг муҳим омилларидан бирига айланмоқда. Уларсиз мамлакатларимиз ўртасидаги кўп тармоқли муносабатларнинг самарали ривожланиши мумкин эмас. Бу Қозоғистонга ҳам тегишли. Биз Корея Республикаси билан интеграцияни ривожлантиришга содиқмиз. Биз сизларнинг давлатингизга, унинг қадимий анъаналари ва маданиятига катта ҳурмат билан қараймиз. Марказий Осиё табиий ресурсларга бой. Корея Республикаси Президенти жаноб Ли Чжэ Мён ҳозиргина айтганидек, минтақада истеъмол бозори кенгайиб, аҳоли сони ортиб бормоқда, — деди Давлат раҳбари.
Қозоғистон Президенти ўтган йили минтақа мамлакатларининг умумий ялпи ички маҳсулоти 550 миллиард долларга яқинлашганини, ўсиш эса 6 фоиздан ошганини таъкидлади. Бу жаҳон ўртача кўрсаткичидан деярли икки баравар кўп.
— Савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш ва транспорт соҳасидаги интеграцияни кенгайтириш минтақани инвестициялар учун янада жозибадор қилади. Ушбу афзалликларни Кореянинг ишлаб чиқариш, технологик ва молиявий имкониятлари билан бирлаштириш ўзаро манфаатли ва истиқболли ҳамкорликка йўл очади. Ишонаманки, агар биз “умумий мақсадларга эришиш учун ресурсларни бирлаштириш” формуласига мувофиқ саъй-ҳаракатларни бирлаштирсак, кўп қиррали ҳамкорлигимизни мутлақо янги ва сифат даражасига кўтара оламиз. Қозоғистон бу муҳим вазифани бажариш учун ўз салоҳиятидан тўлиқ фойдаланишга тайёр, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Президент Марказий Осиё ва Корея ёшлари учун янги дастур қабул қилишни таклиф этди.