Президент Марказий Осиё ва Корея ёшлари учун янги дастур қабул қилишни таклиф этди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё ва Корея ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва ёшлар учун Central Asia – Korea Future Generation дастурини қабул қилишни таклиф этди, деб хабар беради Ақорда.
Президент саммитда иштирок этувчи давлатларнинг маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлашдаги сезиларли ютуқларига эътибор қаратди.
Қасим-Жомарт Тоқаев корё-сарам жамоаси Марказий Осиё мамлакатлари ва Корея ўртасидаги тарихий алоқаларда алоҳида рол ўйнашини таъкидлади.
– Мамлакатларимиз тарихга асосланган қардошлик ришталарини ўрнатган. Бу борада минтақа мамлакатлари халқлари билан ажралмас бўлиб қолган корё-сарам жамоаси алоҳида рол ўйнайди. Корейс диаспораси Марказий Осиё ва Корея ўртасидаги дўстлик риштаси ҳисобланади. Қозоғистон мамлакатимизда бошпана топиб, улғайган корейс халқининг анъаналари ва маданиятини сақлаб қолишга алоҳида эътибор қаратди, — деди Давлат раҳбари.
Президент келгуси йил корейсларнинг Марказий Осиёга депортация қилинганининг 90 йиллигини нишонлашини таъкидлаб, ушбу тарихий воқеага бағишланган махсус тадбир ташкил этишни таклиф қилди.
Шунингдек, Давлат раҳбари ёшлар алоқаларини мустаҳкамлаш ва таълим ва маданият соҳаларида ҳамкорлик имкониятларини кенгайтиришга қаратилган Central Asia – Korea Future Generation дастурини қабул қилиш зарур деб ҳисоблашини айтди.
Саммитда Корея Республикаси Президенти Ли Чжэ Мён, Қирғиз Президенти Садир Жапаров, Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон, Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов ва Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев нутқ сўзладилар.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев биринчи “Марказий Осиё – Корея Республикаси” саммитида иштирок этди.