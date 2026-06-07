Дунёдаги биринчи сунъий интеллект ёрдамида яратилган вакцина келажакдаги пандемияларнинг олдини олиши мумкин
ASTANA. Kazinform - Тадқиқотчиларнинг фикрича, сунъий интеллектдан фойдаланиб яратилган “мутлақо янги турдаги” вакцина вирусларнинг кенг доирасига қарши ҳимоя таъминлаши ва келажакда юзага келиши мумкин бўлган пандемияларнинг олдини олишга ёрдам бериши мумкин. Бу ҳақда Kazinform BBCга таяниб хабар беради.
University of Cambridge тадқиқотчилар жамоасининг таъкидлашича, бу вакцина таркибидаги асосий компонент тўлиқ сунъий интеллект ёрдамида ишлаб чиқилган ва кейинчалик инсонларда синовдан ўтказилган илк ҳолатдир.
Вакцина барча коронавирус турларига қарши курашиш учун яратилган бўлиб, у COVID-19нинг барча вариантларини, шунингдек ҳайвонлар орасида тарқалаётган ва келажакда янги касалликлар авж олишига сабаб бўлиши мумкин бўлган вирусларни ҳам қамраб олади.
Лойиҳа ҳозирча дастлабки босқичда бўлса-да, жамоа аллақачон грипп ва Эболага қарши кураша оладиган алоҳида вакциналарни ишлаб чиқяпти.
Олимларнинг тушунтиришича, вирусларнинг мутaцияга учраш қобилияти сабабли вакциналар тезда эскириб қолиши мумкин. Шунинг учун COVID-19 ва мавсумий гриппга қарши вакциналарни мунтазам янгилаб бориш талаб этилади.
Янги ёндашувнинг мақсади — фақат мавжуд штаммларга эмас, балки келажакда пайдо бўлиши мумкин бўлган вирусларга қарши ҳам ҳимоя яратиш орқали олдиндан чора кўришдир.
Одатда вакциналар вируснинг мавжуд штамми асосида ишлаб чиқилади. Ушбу тадқиқотда эса олимлар эпидемиологик кузатув дастурлари доирасида аниқланган кўплаб коронавирусларнинг генетик маълумотларини тўпладилар. Бу генетик кодлар сунъий интеллект томонидан таҳлил этилди.
Шундан сўнг сунъий интеллект вакцинанинг энг муҳим таркибий қисми ҳисобланган «суперантиген»ни ишлаб чиқди. У иммун тизимини шундай ўргатадики, натижада организм вируслар бутун оиласига қарши ҳимоя ҳосил қила олади — ҳатто улар мутaцияга учраса ёки янги инфекция ҳайвонлардан инсонларга юқса ҳам.