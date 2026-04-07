Тренд:
    11:25, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Дунё аҳолисининг ҳар миллиардга ўсиши

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатида Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 38 миллион 236 минг 704 кишини ташкил этди.

    дунё аҳолиси
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич билан Ўзбекистон аҳоли сони бўйича дунёдаги энг кўп аҳолига эга 40 та давлат қаторига кирди.

    Дунё аҳолиси сонининг ҳар миллиардга ўсиши:

    — 1804 йил – 1 млрд киши

    — 1927 йил – 2 млрд киши

    — 1960 йил – 3 млрд киши

    — 1974 йил – 4 млрд киши

    — 1987 йил – 5 млрд киши

    — 1999 йил – 6 млрд киши

    — 2011 йил – 7 млрд киши

    — 2022 йил – 8 млрд киши

    2026 йил ҳолатига кўра, дунё аҳолиси 8,2 миллиарддан ошган.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг қайси ҳудудида аҳоли сони кўп эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
