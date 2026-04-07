Дунё аҳолисининг ҳар миллиардга ўсиши
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатида Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 38 миллион 236 минг 704 кишини ташкил этди.
Бу кўрсаткич билан Ўзбекистон аҳоли сони бўйича дунёдаги энг кўп аҳолига эга 40 та давлат қаторига кирди.
Дунё аҳолиси сонининг ҳар миллиардга ўсиши:
— 1804 йил – 1 млрд киши
— 1927 йил – 2 млрд киши
— 1960 йил – 3 млрд киши
— 1974 йил – 4 млрд киши
— 1987 йил – 5 млрд киши
— 1999 йил – 6 млрд киши
— 2011 йил – 7 млрд киши
— 2022 йил – 8 млрд киши
2026 йил ҳолатига кўра, дунё аҳолиси 8,2 миллиарддан ошган.
