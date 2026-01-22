OZ
    18:00, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаевга миннатдорчилик билдирди

    АSTANА. Kazinform – Давосда ўтказилган Тинчлик кенгаши Низомини имзолаш маросимида Давлат раҳбари ва Америка Президенти ўртасидаги қисқа суҳбат мазмунига оид бир қатор ОАВ вакиллари савол йўллади, деб ёзди Ақорда.

    Тоқаев ва Трамп
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Давос форумида тарқатилган «Президент Дональд Трампнинг 365 кун ичидаги 365 ғалабаси» деб номланган расмий ҳужжатнинг 177-бобида Қозоғистоннинг Иброҳим келишувларига қўшилгани ютуқ сифатида кўрсатилганига эътибор қаратди.

    Бундан ташқари, Президент Америка раҳбарига ақл-идрокка асосланган ички сиёсатни амалга оширишда муваффақият тилади.

    Дональд Трамп Тинчлик кенгашини тузиш ташаббусини қўллаб-қувватлагани учун Қасим-Жомарт Тоқаевга миннатдорчилик билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Қасим-Жомарт Тоқаев Тинчлик кенгаши Низомини имзолади.

