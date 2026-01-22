Дональд Трамп Қасим-Жомарт Тоқаевга миннатдорчилик билдирди
АSTANА. Kazinform – Давосда ўтказилган Тинчлик кенгаши Низомини имзолаш маросимида Давлат раҳбари ва Америка Президенти ўртасидаги қисқа суҳбат мазмунига оид бир қатор ОАВ вакиллари савол йўллади, деб ёзди Ақорда.
Қасим-Жомарт Тоқаев Давос форумида тарқатилган «Президент Дональд Трампнинг 365 кун ичидаги 365 ғалабаси» деб номланган расмий ҳужжатнинг 177-бобида Қозоғистоннинг Иброҳим келишувларига қўшилгани ютуқ сифатида кўрсатилганига эътибор қаратди.
Бундан ташқари, Президент Америка раҳбарига ақл-идрокка асосланган ички сиёсатни амалга оширишда муваффақият тилади.
Дональд Трамп Тинчлик кенгашини тузиш ташаббусини қўллаб-қувватлагани учун Қасим-Жомарт Тоқаевга миннатдорчилик билдирди.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қасим-Жомарт Тоқаев Тинчлик кенгаши Низомини имзолади.