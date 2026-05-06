Дон ва ун экспорти ўтган йилга нисбатан 13 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform - "Қозоғистон темир йўли" АЖ маълумотларига кўра, 2025 йил сентябрдан 2026 йил апрелгача бўлган маркетинг йили бошидан бери Қозоғистон 11,1 миллион тонна дон ва дон эквиваленти ун экспорт қилган. Бу ўтган йилнинг шу даврига (9,8 миллион тонна) нисбатан 13 фоизга кўп.
ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, экспорт ҳажмининг ўсиши анъанавий бозорларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига барқарор талаб, шунингдек, самарали логистика ва штатда саноатни қўллаб-қувватлаш чоралари билан боғлиқ.
Асосий йўналишларда етказиб бериш сезиларли даражада ошди.
Хусусан, Ўзбекистонга дон экспорти 13,8 фоизга ўсиб, 8,2 миллион тоннадан 9,3 миллион тоннага етди. Қирғизистонга экспорт 1,6 бараварга ўсиб, 278 минг тоннадан 440 минг тоннагача етди. Афғонистонга етказиб бериш 51 фоизга ўсиб, 1,2 миллион тоннадан 1,8 миллион тоннагача етди. Туркманистонга экспорт 1,5 бараварга ўсиб, 123 минг тоннадан 183 минг тоннагача етди.
“Ижобий динамика Қозоғистон донининг ташқи бозорларда юқори рақобатбардошлигидан ва мамлакатнинг минтақадаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг етакчи экспортчиларидан бири сифатидаги мавқеининг мустаҳкамланганидан далолат беради”, - дейилади хабарда.
Етказиб бериш географиясини кенгайтириш, транспорт ва логистика инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда маҳсулотларнинг қўшимча қийматини ошириш бўйича ишлар олиб борилмоқда.