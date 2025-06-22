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    10:38, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Доллар қимматлашди: валюта айирбошлаш шохобчаларида курс қандай

    ASTANА. Кazinform — Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати, Астана ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача олди-сотди курслари қуйидагича кўрсатилган.

    Доллар қимматлашди: валюта айирбошлаш шохобчаларида курс қандай
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Алмати шаҳри

    • АҚШ доллари:

    • сотиб олиш — 519,26 ₸

    • сотиш — 521,55 ₸

    • Евро:

    • сотиб олиш — 598,67 ₸

    • сотиш — 602,99 ₸

    • Россия рубли:

    • курс диапозони — 6,49–6,60 ₸

    Астана шаҳри

    • АҚШ доллари:

    • сотиб олиш — 519,52 ₸

    • сотиш — 525,56 ₸

    • Евро:

    • сотиб олиш — 598,27 ₸

    • сотиш — 605,46 ₸

    • Россия рубли:

    • сотиб олиш — 6,56 ₸

    • сотиш — 6,72 ₸

    Чимкент шаҳри

    • АҚШ доллари:

    • сотиб олиш — 519,05 ₸

    • сотиш — 522,10 ₸

    • Евро:

    • сотиб олиш — 597,20 ₸

    • сотиш — 602,00 ₸

    • Россия рубли:

    • сотиб олиш — 6,54 ₸

    • сотиш — 6,61 ₸

    Расмий валюта курси (Миллий банк)

    1 доллар — 521,57 ₸

    1 евро — 601,01 ₸

    1 рубль - 6,65 ₸

    Эсга солиб ўтамиз, 21 июнь учун валюта курсларини эълон қилган эдик.

    Теглар:
    Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
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