10:38, 22 Июнь 2025 | GMT +5
Доллар қимматлашди: валюта айирбошлаш шохобчаларида курс қандай
ASTANА. Кazinform — Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати, Астана ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача олди-сотди курслари қуйидагича кўрсатилган.
Алмати шаҳри
- АҚШ доллари:
• сотиб олиш — 519,26 ₸
• сотиш — 521,55 ₸
- Евро:
• сотиб олиш — 598,67 ₸
• сотиш — 602,99 ₸
- Россия рубли:
• курс диапозони — 6,49–6,60 ₸
Астана шаҳри
- АҚШ доллари:
• сотиб олиш — 519,52 ₸
• сотиш — 525,56 ₸
- Евро:
• сотиб олиш — 598,27 ₸
• сотиш — 605,46 ₸
- Россия рубли:
• сотиб олиш — 6,56 ₸
• сотиш — 6,72 ₸
Чимкент шаҳри
- АҚШ доллари:
• сотиб олиш — 519,05 ₸
• сотиш — 522,10 ₸
- Евро:
• сотиб олиш — 597,20 ₸
• сотиш — 602,00 ₸
- Россия рубли:
• сотиб олиш — 6,54 ₸
• сотиш — 6,61 ₸
Расмий валюта курси (Миллий банк)
1 доллар — 521,57 ₸
1 евро — 601,01 ₸
1 рубль - 6,65 ₸
Эсга солиб ўтамиз, 21 июнь учун валюта курсларини эълон қилган эдик.