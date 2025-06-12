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    09:45, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: Unsplash

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш — 510,09 тенге, сотиш — 512,18 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 582,68 тенге, сотиш — 586,77 тенге;

    - рубль 6,36 - 6,48 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 507,59 тенгедан сотиб олинади, 513,56 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 578,55 тенге, сотиш —585,56 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,32 тенге, сотиш — 6,47 тенге.

    Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 509,96 тенгедан сотиб олинади, 512,96 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 580,0 тенге, сотиш — 584,22 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,41 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 507,8 тенге, 1 евро — 580,82 тенге, 1 — рубль 6,44 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 11 июнь кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,59 тенгега пасайиб, 507,80 тенгени ташкил қилган.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
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