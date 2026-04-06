Dog‘istondagi suv toshqinlari tufayli 4000 dan ortiq odam evakuatsiya qilindi
ASTANA. Kazinform – 5-aprel kuni Dog‘istonda kuchli yomg‘irlar turar joy binolari va elektr nimstansiyalarini yana suv bosishiga, shuningdek, transportda cheklovlarga olib keldi. Respublika hukumati Dog‘istonning 10 dan ortiq munitsipalitetlarida favqulodda holat joriy etdi, deb xabar beradi TASS.
Gedjux suv ombori to‘g‘onida suv sathining haddan tashqari ko‘pligi sababli mahalliy portlashlar qayd etildi.
Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, suv omborining toshib ketishi tufayli 4,1 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilindi. 28 ta turar joy binosi suv ostida qoldi. Eng yomon holatda, 4 ta aholi punkti suv ostida qolishi mumkin, ularda 3 mingdan ortiq turar joy binosi va 20 mingdan ortiq odam yashaydi.
Bundan tashqari, Dog‘iston Transport vazirligi matbuot xizmati Dagistanskiye Ogni — Mamedkala temir yo‘l uchastkasini suv bosishi tufayli Moskva-Derbent poyezdining 37 yo‘lovchisi evakuatsiya qilinganini xabar qildi.
Dog‘istonning Derbent tumanida suv sathining ko‘tarilishi tufayli ko‘prikning qulashi sababli Kavkaz federal avtomagistrali yopildi, deb xabar berdi respublika yo‘l harakati politsiyasi.
Kirki qishlog‘ida kuchli yomg‘ir tufayli ko‘chki sodir bo‘ldi. Bir uy butunlay vayron bo‘lgan, yana ikkitasi qisman shikastlangan. Vayron bo‘lgan uyning vayronalarini tozalash paytida ayolning jasadi topildi.
Maxachqala shahrida Gazoprovodnaya ko‘chasida suv toshqini tufayli ko‘p qavatli turar joy binosi qulab tushdi. Shahar ma’muriyati yana to‘rtta ko‘p qavatli bino qulash xavfi ostida ekanligini e’lon qildi. Binolardan taxminan 300 kishi evakuatsiya qilindi va hudud o‘rab olindi.
Eslatib o‘tamiz, Pokistonda kuchli yomg‘ir 11 kishining hayotiga zomin bo‘ldi.