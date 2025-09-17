Динлар етакчилари съезди: Рим Папаси Лео ХIV табрик йўллади
ASTANА. Кazinform — Рим Папаси Лео ХIV Астанада бўлиб ўтаётган Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII съезди иштирокчиларига табрик йўллади.
Рим Папаси ўз табриги бошида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевга миннатдорчилик билдириб, у бутун дунёдан эски дўстликларни янгилаш ва парчаланган дунё яраларини даволашдек ягона мақсад билан бирлашган янги дўстлар топиш йўлида улкан қадам ташлаётганини таъкидлади.
— “Синергия” моҳиятан — бир-бири билан ва Яратгувчи билан биргаликда ишлашни англатади. Ҳар бир ҳақиқий диний оқим ўзаро боғлиқликни туғма тушунишга асосланган ҳолда ҳам шахсларни, ҳам бутун халқларни боғлайдиган мулоқот ва ҳамкорликни рағбатлантиради. Шу маънода, уйғун ҳаракатга интилиш нафақат амалий танлов, балки ҳақиқий тартибнинг кўринишидир. Бу бизнинг ягона инсоният оиласи аъзолари сифатида бирга бўлишимизнинг моҳиятига мос келади. Буни тушуниш виждонимиз тубида чинакам ҳамжиҳатлик туйғусини - биз бир-биримиз учун жавобгар эканлигимизга ишончни яратади. Шундай қилиб, бирдамлик - бу ҳаракатдаги синергия: қўшнини севиш ҳақидаги васиятнинг бутун дунё бўйлаб амалга оширилиши, — деди у.
Рим Папасининг таъкидлашича, бундай бирдамлик тафовутларни бартараф этишга чақириқ эмас, аксинча, хилма-хилликни ўзаро бойитиш манбаи сифатида қабул қилишдир. Шунингдек, у 2019 йилда Абу-Дабида Рим Папаси Франциск ва Ал-Азҳар Бош имоми Аҳмад ат-Таййиб томонидан имзоланган “Умумжаҳон тинчлик ва биргаликда яшаш учун инсонлар биродарлиги тўғрисида”ги ҳужжат диний синергия глобал тинчлик ва биргаликда яшашга қандай ҳисса қўшиши ҳақида аниқ йўл харитасини тақдим этишини таъкидлади.
— 2022 йилги Съездда ҳам худди шундай маънавий воқеанинг гувоҳи бўлдик. У ерда турли динлар етакчилари, жумладан, Рим Папаси Франциск зўравонлик ва экстремизмни қоралаш, қочқинларни ҳимоя қилиш, барча етакчиларни тинчлик йўлида биргаликда ҳаракат қилишга чақириш учун йиғилди. Бу декларация энг юқори даражадаги аниқ ҳаракатларда ўз ифодасини топди: табиий офатлар содир бўлганда, қочқинлар ўз уйларини ташлаб кетишга мажбур бўлганда, оилалар ўта қашшоқлик ва очликдан азият чекаётганда, диний жамоалар тез-тез йиғилиб, елкама-элка туриб, муҳтожларга умид ва енгиллик келтирди. Биз интилган келажак – тинчлик, биродарлик ва ҳамжиҳатлик келажаги – қўлларнинг бирлашиши ва юракларнинг илиқлигини талаб қилади. Дин пешволари жамиятнинг энг ҳимоясиз вакилларини ҳимоя қилиш учун бирлашса, умумий уйимизни парвариш қилиш учун дарахт экса ёки инсон қадр-қимматини ҳимоя қилиб гапирса, улар ҳақиқатни намойиш этадилар: иймон одамларни ажратмайди, уларни бирлаштиради. Шундай қилиб, синергия бутун инсоният учун кучли умидга айланади, бу динларнинг якуний маъноси низо эмас, балки озодлик ва ярашув манбаи эканлигини кўрсатади, — деди Рим Папаси.
Астанада Жаҳон динлари етакчиларининг съезди бўлиб ўтмоқда.