Димашнинг «Voice Beyond Horizon» лойиҳаси ғолиби эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик санъаткор Нуржас Садирбаев «Voice Beyond Horizon» лойиҳасида биринчи ўринни эгаллади ва "Шон-шараф юлдузи" унвонига сазовор бўлди, деб хабар беради Dimashnews.com.
Лойиҳа Қозоғистон халқ артисти Димаш Қудайберген томонидан бошланган. У Туркистонда бошланган, Ақтау ва Алмати шаҳарларида давом этган ва пойтахт Астанада якунланган.
Хитой, Қозоғистон, Малайзия, Сербия, Италия ва Қирғизистондан келган саккиз иштирокчи биргаликда саёҳатларини бошладилар, Қозоғистоннинг муқаддас жойларининг гўзаллигига гувоҳ бўлишди.
Димаш Қудайберген ижрочи продюсер сифатида иштирок этган янги «Voice Beyond Horizon» мусиқий лойиҳасининг биринчи эпизоди Хитой медиа майдонида катта резонансга сабаб бўлди.
Лойиҳанинг улкан муваффақияти Hunan TV телеканалининг кенг қамровли репортажи билан ҳам тасдиқланди. Премьера Хитойнинг CVB тармоғидаги минтақавий сунъий йўлдош телеканаллари, миллий CSM тармоғи ва CSM71 шаҳар тармоғидаги минтақавий сунъий йўлдош телеканаллари орасида ишончли тарзда етакчилик қилди.
Шунингдек, у KuYun ва Huanwang рейтингларида минтақавий сунъий йўлдош каналлари орасида биринчи ўринни эгаллади.
Стриминг платформаларидаги жонли эфирларнинг умумий кўришлар сони 102 миллиондан ошди. Ижтимоий тармоқларда эса лойиҳа атрофида энг кўп муҳокама қилинган 143 дан ортиқ мавзулар шаклланди.
Эслатиб ўтамиз, Димаш Қудайберген Хитойда продюсер сифатидаги биринчи мукофотини олди.