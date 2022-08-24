08:29, 24 Август 2022 | GMT +6
Димаш Қудайбергеннинг хорижлик мухлислари қозоқ тилини ўрганишди
NUR-SULTAN. Kazinform – «Отандастар» жамғармаси томонидан ташкил этилган «Қозоқ тили интенсив курслари»да дунёнинг 15 давлатидан 90 га яқин тингловчилари қатнашди, дея хабар беради Kazinform.
Уч ҳафталик интенсив курсда хориждаги ҳамюртларимиз, тилимизга қизиқувчилар ва Димаш Қудайбергеннинг «Dears» мухлислари қатнашиб, қозоқ тилини ўрганишди.
Иштирокчилар АҚШ, Туркия, Россия Федерацияси, Германия, Франция, Буюк Британия, Эрон Ислом Республикаси, Қирғизистон, Ўзбекистон, Индонезия, Польша, Малайзия мамлакатлардан.
Лойиҳа иштирокчиларига жамият президенти Абзал Сапарбекули номидан сертификат топширилади.
Шунингдек, сентябр ойидан қозоқ тили бўйича онлайн курсларнинг иккинчи семестри бошланади.
Фото: dimashnews